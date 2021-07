Chlapcov pri vniknutí do cudzieho domu v Pčolinnom vyrušili susedia

Snina 28. júla (TASR) – Dvoch chlapcov vo veku 14 a 9 rokov z obce Pčolinné, ktorí sa v sobotu podvečer rozhodli „navštíviť" jeden z rodinných domov v rodnej obci, slúžiaci ako objekt potravín, vyrušili susedia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako povedala, chlapci prešli do zadnej časti pozemku a rebrík, ktorý si doniesli so sebou, opreli o strechu domu.



„Dostali sa až k strešnému oknu, ktoré bolo pootvorené a cez ktoré sa dostali dnu. Priestor prehľadali, no nič nestihli vziať, nakoľko boli vyrušení ostražitými susedmi. Tí videli mladíkov vliezť do domu. Aj postojom a opatrnosťou susedov nevznikla majiteľovi objektu žiadna škoda," povedala Ligdayová.



Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine, ktorý z trestného činu krádeže, spáchaného v štádiu pokusu, vzniesol obvinenie 14-ročnému mladíkovi. Druhý, deväťročný chlapec ešte nie je trestne zodpovedný.