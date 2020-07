ZA VOLANTOM BEZ VODIČÁKU: Chlapec zobral otcovi auto a spôsobil nehodu

Madunice 23. júla (TASR) – Polícia vyšetruje nehodu, pri ktorej v obci Madunice v okrese Hlohovec 16-ročný chlapec narazil autom do betónového stĺpa a z miesta nehody ušiel. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



"Mladý muž bez skúseností si sadol do osobného auta, prešiel v obci Madunice po Ulici SNP na Mlynársku. Tam zazmätkoval, strhol riadenie a pravým bokom auta narazil do betónového stĺpa. Po náraze z miesta nehody utiekol a nikomu nič nepovedal," uviedla k nehode Linkešová.







Nehodu nahlásil nakoniec jeho otec. "Ten podal na syna za neoprávnené použitie motorového vozidla trestné oznámenie. Keďže zákon umožňuje, aby otec nedal súhlas na stíhanie syna, policajti prípad po vypočutí osôb ukončia," doplnila hovorkyňa.