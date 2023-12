NEHODA V GALANTE: Rumuna zrazilo auto, utrpel ťažké zranenia

Galanta 20. decembra (TASR) - Pri dopravnej nehode na Priemyselnej ulici v Galante utrpel v utorok (19. 12.) 31-ročný chodec ťažké zranenia. Občan Rumunska prechádzal cez cestu mimo priechodu pre chodcov, kde ho zachytilo auto, ktoré viedol 52-ročný vodič. Presné príčiny a okolnosti nehody i mieru jej zavinenia polícia naďalej vyšetruje. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Vodič Fiata 500 muža síce zbadal, no napriek tomu došlo k zrážke. Po nehode zostal chodec ležať na zemi a vo vážnom stave ho záchranári museli urýchlene previezť do galantskej nemocnice," uviedla. Policajná hliadka vykonala s vodičom dychovú skúšku, ktorá alkohol nepotvrdila. To, či mohol byť chodec pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z odobratej krvi.