TRAGICKÁ NEHODA: Chodec náhle vošiel pod kolesá auta, zrážku neprežil

Sobrance 16. októbra (TASR) - V okrese Sobrance prišiel v noci zo soboty (15. 10.) na nedeľu o život 64-ročný chodec z obce Tibava. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Podľa predbežných informácií opakovane vbiehal na cestu pred prichádzajúce autá.



"Podľa doterajších zistení 57-ročný občan Českej republiky viedol vozidlo značky Mercedes Sprinter. Za križovatkou obcí Tibava - Ubľa v smere na Sobrance mal na vodiča zatrúbiť vodič Škody Octavia, ktorá stála v protismere na krajnici," povedala s tým, že vodič z Česka spomalil, či niekto nepotrebuje pomoc. Vtom mu do jazdnej dráhy náhle vstúpil chodec. Po náraze ho odhodilo a sčasti dopadol na chodník. Zraneniam na mieste podľahol.



Či bol nebohý chodec pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, budú zisťovať pri pitve. Alkohol v dychu vodiča z Česka nezistili.



Polícia v súvislosti s touto tragickou dopravnou nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "To, prečo chodec náhle vošiel pred prichádzajúce vozidlo, či tak skutočne urobil ešte niekoľkokrát pred tým alebo čo bolo skutočnou príčinou zrážky, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová.