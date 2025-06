Ženu pri Gelnici zrazilo auto, utrpela ťažké zranenia

Košice 10. júna (TASR) - Pri pondelkovej (9. 6.) dopravnej nehode v Gelnickom okrese utrpela ťažké zranenia 29-ročná chodkyňa. Pre TASR to uviedla košická krajská polícia. O nehode informovali aj leteckí záchranári.



K zrážke došlo pred 19.00 h. Vodič na aute zn. Land Rover išiel po ceste smerom z Margecian do Krompách. „Do jazdnej dráhy, mimo priechodu pre chodcov, mu v smere z miestnej osady náhle vstúpila 29-ročná chodkyňa. Po náraze ju odhodilo na parkovisko, kde narazila do stĺpa verejného osvetlenia a ostala ležať na zemi,“ spresnila polícia s tým, že v dychu vodiča sa prítomnosť alkoholu nepotvrdila. Žene odobrali biologický materiál v nemocnici.



Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti informovala, že v pondelok večer zasahovala v obci Richnava pri vážnej dopravnej nehode, kde auto zrazilo 29-ročnú ženu a utrpela viacero závažných poranení. „Vrtuľník pristál v blízkosti miesta nehody, kde si posádka leteckých záchranárov prevzala pacientku do svojej starostlivosti. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a uvedení do umelého spánku bola žena v kritickom stave letecky transportovaná na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach,“ uviedli leteckí záchranári.



Bližšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania.