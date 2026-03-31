Polícia chystá so školákmi cestnú kontrolu Veľkonočný zajko
V jednotlivých okresoch budú dopravní policajti spolu s deťmi kontrolovať napríklad povinnú výbavu motorového vozidla či používanie bezpečnostných pásov.
Autor TASR
Košice 31. marca (TASR) - Košická krajská polícia v spolupráci s deťmi prvého stupňa vybraných základných škôl plánuje v stredu (1. 4.) od 9.00 do 11.00 h vykonať cestnú kontrolu s názvom Veľkonočný zajko v Košickom kraji. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
V jednotlivých okresoch budú dopravní policajti spolu s deťmi kontrolovať povinnú výbavu motorového vozidla, používanie bezpečnostných pásov, dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, technický stav vozidla či ďalšie priestupky.
„Kontrolovanému vodičovi deti odovzdajú vlastnoručne vyrobené symboly Veľkej noci, akými sú veľkonočné zajace alebo vajíčka a korbáče - podľa toho, či budú vodiča odmeňovať za správnu jazdu a dodržiavanie predpisov, respektíve karhať za priestupok,“ spresnila Ivanová s tým, že ide o predveľkonočnú preventívnu akciu.
V jednotlivých okresoch budú dopravní policajti spolu s deťmi kontrolovať povinnú výbavu motorového vozidla, používanie bezpečnostných pásov, dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, technický stav vozidla či ďalšie priestupky.
„Kontrolovanému vodičovi deti odovzdajú vlastnoručne vyrobené symboly Veľkej noci, akými sú veľkonočné zajace alebo vajíčka a korbáče - podľa toho, či budú vodiča odmeňovať za správnu jazdu a dodržiavanie predpisov, respektíve karhať za priestupok,“ spresnila Ivanová s tým, že ide o predveľkonočnú preventívnu akciu.