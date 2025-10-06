Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia chytila 26-ročného drogového dílera z okresu Galanta

Snímka zadržaných drog. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Po vykonaní procesných úkonov bol muž umiestnený do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Galanta 6. októbra (TASR) - Polícia obvinila v uplynulých dňoch 26-ročného muža z okresu Galanta z drogovej trestnej činnosti. Mal neoprávnene zadovažovať a distribuovať metamfetamín (pervitín) prevažne v okolitých obciach svojho trvalého bydliska. Trnavská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, muža zadržala polícia priamo na ulici. „Pri osobnej prehliadke dobrovoľne vydal injekčnú striekačku a plastové vrecko s kryštalickým materiálom. Odborné skúmanie potvrdilo, že ide o väčšie množstvo metamfetamínu,“ priblížila.

Po vykonaní procesných úkonov bol muž umiestnený do cely policajného zaistenia. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol mužovi obvinenie zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Zároveň spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa sudca stotožnil,“ doplnila s tým, že mužovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.

