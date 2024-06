NEHODA V KREMNICI: Cyklista narazil do steny budovy

Kremnica 4. júna (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu mladého cyklistu, ktorý v pondelok (3. 6.) v Kremnici narazil do steny budovy. Pri udalosti utrpel ťažké zranenia, zasahovať museli i leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode 26-ročného cyklistu došlo v popoludňajších hodinách na Továrenskej ulici. "V klesaní cesty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, v dôsledku čoho stratil kontrolu nad vedením bicykla a narazil do steny budovy," priblížila polícia.



Mladý cyklista pri nehode utrpel ťažké zranenia, do nemocnice v Banskej Bystrici ho transportovali leteckí záchranári. Polícia nariadila u 26-ročného muža odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti alkoholu, nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.



Polícia v súvislosti s nehodou apeluje na cyklistov, že pri jazde je dôležité dodržiavať zásady bezpečnej jazdy. Pripomína, že cyklisti sú najzraniteľnejší v premávke a zvýšiť svoju bezpečnosť môžu používaním kvalitnej prilby a reflexných prvkov. Potrebné je podľa polície takisto dávať pozor na správny odhad rýchlosti a vzdialenosti.