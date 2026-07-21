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NEDALA PREDNOSŤ: Cyklistka vo Veľkých Kostoľanoch podľahla zraneniam
Pravdepodobne nedala prednosť prichádzajúcemu vozidlu.
Autor TASR
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Veľké Kostoľany 21. júla (TASR) - Sedemdesiatštyriročná cyklistka podľahla zraneniam po utorkovej dopravnej nehode v obci Veľké Kostoľany v okrese Piešťany. Pravdepodobne nedala prednosť prichádzajúcemu vozidlu, informovala trnavská krajská polícia.
„Staršia žena bola privolanými záchranármi prevezená do trnavskej nemocnice. Po pár hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla,“ priblížila polícia. Presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Prípad polícia vedie v súvislosti s trestným činom usmrtenia.
„Staršia žena bola privolanými záchranármi prevezená do trnavskej nemocnice. Po pár hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla,“ priblížila polícia. Presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Prípad polícia vedie v súvislosti s trestným činom usmrtenia.