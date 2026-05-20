Opitá vodička z Popradu dostala defekt, prišli policajti
Autor TASR
Kravany 20. mája (TASR) - Polícia obvinila 48-ročnú vodičku z Popradu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, čo v nedeľu (17. 5.) podvečer medzi obcami Kravany a Spišské Bystré zišla z cesty, keď dostalo jej osobné vozidlo defekt. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Hliadka po príchode na miesto vodičku skontrolovala. „Výsledok u nej vykonanej dychovej skúšky bol pozitívny, s hodnotou nad 2,2 promile,“ dodala hovorkyňa.
