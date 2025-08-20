Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Regióny

TRAGÉDIA PRI DOLNEJ STREDE: Dievča neprežilo pád zo štvorkolky

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Vyšetrovanie tragickej udalosti si na mieste prevzal vyšetrovateľ.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dolná Streda 20. augusta (TASR) - Policajti aktuálne zasahujú na mieste tragickej udalosti pri obci Dolná Streda v okrese Galanta. Desaťročné dievča neprežilo pád zo štvorkolky. Vyšetrovanie tragickej udalosti si na mieste prevzal vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Podľa prvotných informácií sa malo dieťa viezť na ,bugine‘ spolu so 42-ročným mužom, keď z nej malo z doposiaľ nezistených príčin vypadnúť,“ priblížili policajti.

Na miesto boli ihneď privolaní pozemní aj leteckí záchranári. „Žiaľ, aj napriek mimoriadnej snahe sa im život desaťročného dievčaťa zachrániť nepodarilo,“ doplnili.

Vyšetrovanie tragickej udalosti si na mieste prevzal vyšetrovateľ. „Policajti muža podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu v dychu namerali 0,54 promile,“ dodali s tým, že operačný dôstojník vyslal na pomoc pozostalým aj posttraumatický tím.
.

Neprehliadnite

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček