NEUVERITEĽNÉ: Dôchodkyňa vyhodila podvodníkovi z okna 5000 eur

Bratislava 11. septembra (TASR) - Osemdesiatročná seniorka v Bratislave vyhodila podvodníkovi z okna 5000 eur. Ten sa najprv vydával za jej synovca, ktorý si potrebuje požičať peniaze a neskôr policajta. Vyšetrovateľ v prípade začal trestné stíhanie. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.



K podvodu malo dôjsť vo štvrtok (10. 9.) v poobedňajších hodinách na Ulici Ľuda Zúbka. Muž, ktorý sa vydával za synovca, dôchodkyni tvrdil, že má problém s bankomatovou kartou, a preto potrebuje požičať peniaze. "Žene sa však príbeh jej údajného synovca nepozdával, a preto kontaktovala svojich príbuzných a tí zalarmovali políciu," podotkli policajti.



Páchateľ sa však vrátil a vydával sa za policajta. Ženu požiadal, aby peniaze dala do vrecka a vyhodila ich z okna. "Seniorka aj tak urobila. Týmto podvodným konaním neznámy páchateľ spôsobil 80– ročnej žene celkovú škodu vo výške 5000 eur," uviedla polícia.



V prípade preukázania viny hrozí mužovi podľa polície trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



Polícia zároveň apeluje na seniorov, aby zbystrili svoju pozornosť a nedôverovali emotívnym príbehom. Za žiadnych okolností by nemali dávať peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Taktiež by ich nemali prevádzať na účet prostredníctvom pošty alebo banky. "Opísanú udalosť si vždy overte buď priamo u osoby, ktorej sa opísaná udalosť mala stať alebo u príbuzných. V prípade, že sa informácie nezakladajú na pravde, ihneď kontaktujte políciu na čísle 158," povedali policajti.