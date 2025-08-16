< sekcia Regióny
Polícia dohliada na Pezinskej Babe, zameriava sa na motocyklistov
V súvislosti so zvýšeným počtom motorkárov na cestách vyzýva ostatných vodičov na opatrnosť.
Autor TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Polícia SR vykonáva na Pezinskej Babe zvýšený dohľad v cestnej premávke zameraný predovšetkým na motocyklistov. V súvislosti so zvýšeným počtom motorkárov na cestách vyzýva ostatných vodičov na opatrnosť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodičov upozorňujeme na zvýšený výskyt práve týchto účastníkov cestnej premávky na cestách Bratislavského kraja. Preto jazdite ohľaduplne, no najmä bezpečne, nech je motorkárska sezóna o radosti z jazdy, nie o dopravných nehodách,“ priblížila.
