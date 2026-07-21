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Polícia dohliadne na priebeh futbalových zápasov v Trnave a D. Strede
Z dôvodu zvýšeného počtu návštevníkov na futbalovom štadióne v Dunajskej Strede bude vo štvrtok (23. 7.) približne od 16.00 h čiastočne uzavretá Športová ulica.
Autor TASR
Trnava/Dunajská Streda 21. júla (TASR) - Polícia v Trnave a Dunajskej Strede prijala v súvislosti s nadchádzajúcimi futbalovými zápasmi opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku v oboch mestách. Stredajší (22. 7.) futbalový duel Spartaka Trnava s CSKA 1948 Sofia je označený ako rizikový, informovala trnavská krajská polícia.
Keď je zápas označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok. „Upozorňujeme vodičov, že pred a po zápase, ktorý sa odohrá v stredu o 20.30 h na futbalovom Štadióne Antona Malatinského v Trnave, môže dôjsť k obmedzeniam v doprave, a to najmä v okolí štadióna,“ priblížila polícia.
Z dôvodu zvýšeného počtu návštevníkov na futbalovom štadióne v Dunajskej Strede bude vo štvrtok (23. 7.) približne od 16.00 h čiastočne uzavretá Športová ulica. Futbalový zápas medzi DAC Dunajská Streda a FK Velež Mostar je naplánovaný na 18.30 h.
O ukončení oboch bezpečnostných opatrení polícia rozhodne na základe vývoja aktuálnej situácie. „Žiadame fanúšikov všetkých tímov, aby sa zdržali nešportového správania nielen v samotných mestách, ale aj počas futbalových zápasov, a rešpektovali pokyny polície,“ dodali policajti.
Keď je zápas označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok. „Upozorňujeme vodičov, že pred a po zápase, ktorý sa odohrá v stredu o 20.30 h na futbalovom Štadióne Antona Malatinského v Trnave, môže dôjsť k obmedzeniam v doprave, a to najmä v okolí štadióna,“ priblížila polícia.
Z dôvodu zvýšeného počtu návštevníkov na futbalovom štadióne v Dunajskej Strede bude vo štvrtok (23. 7.) približne od 16.00 h čiastočne uzavretá Športová ulica. Futbalový zápas medzi DAC Dunajská Streda a FK Velež Mostar je naplánovaný na 18.30 h.
O ukončení oboch bezpečnostných opatrení polícia rozhodne na základe vývoja aktuálnej situácie. „Žiadame fanúšikov všetkých tímov, aby sa zdržali nešportového správania nielen v samotných mestách, ale aj počas futbalových zápasov, a rešpektovali pokyny polície,“ dodali policajti.