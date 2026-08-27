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Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
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Polícia dokumentovala na cestách Trenčianskeho kraja 17 nehôd

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Štyria vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky, alkohol odhalili policajti aj u 18 nemotorových účastníkov.

Autor TASR
Trenčín 27. augusta (TASR) - Policajti dokumentovali minulý týždeň na cestách na území Trenčianskeho kraja 17 dopravných nehôd. Odhalili tiež viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Pri kontrolách policajti zistili, že za volant si pod vplyvom alkoholu sadlo 21 vodičov, pričom až deväť z nich malo hodnotu viac ako jedno promile. V troch prípadoch zistili alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou,“ uviedla polícia.

Doplnila, že štyria vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky, alkohol odhalili policajti aj u 18 nemotorových účastníkov.

„Aj napriek opakovaným upozorneniam sa na cestách stále stretávame s vodičmi, ktorí si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,“ upozornila polícia. Práve preto sú podľa nej policajti neustále na cestách a vykonávajú kontroly, ktorých cieľom je odhaliť nezodpovedných vodičov a predovšetkým predchádzať tragickým následkom ich konania.

„Alkohol ani návykové látky za volant nepatria. Nehazardujte so svojím životom ani so životmi ostatných účastníkov cestnej premávky. Jazdite zodpovedne a bezpečne,“ vyzvali vodičov policajti.

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