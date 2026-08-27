< sekcia Regióny
Polícia dokumentovala na cestách Trenčianskeho kraja 17 nehôd
Štyria vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky, alkohol odhalili policajti aj u 18 nemotorových účastníkov.
Autor TASR
Trenčín 27. augusta (TASR) - Policajti dokumentovali minulý týždeň na cestách na území Trenčianskeho kraja 17 dopravných nehôd. Odhalili tiež viacerých vodičov pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Pri kontrolách policajti zistili, že za volant si pod vplyvom alkoholu sadlo 21 vodičov, pričom až deväť z nich malo hodnotu viac ako jedno promile. V troch prípadoch zistili alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou,“ uviedla polícia.
Doplnila, že štyria vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky, alkohol odhalili policajti aj u 18 nemotorových účastníkov.
„Aj napriek opakovaným upozorneniam sa na cestách stále stretávame s vodičmi, ktorí si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,“ upozornila polícia. Práve preto sú podľa nej policajti neustále na cestách a vykonávajú kontroly, ktorých cieľom je odhaliť nezodpovedných vodičov a predovšetkým predchádzať tragickým následkom ich konania.
„Alkohol ani návykové látky za volant nepatria. Nehazardujte so svojím životom ani so životmi ostatných účastníkov cestnej premávky. Jazdite zodpovedne a bezpečne,“ vyzvali vodičov policajti.
„Pri kontrolách policajti zistili, že za volant si pod vplyvom alkoholu sadlo 21 vodičov, pričom až deväť z nich malo hodnotu viac ako jedno promile. V troch prípadoch zistili alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou,“ uviedla polícia.
Doplnila, že štyria vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky, alkohol odhalili policajti aj u 18 nemotorových účastníkov.
„Aj napriek opakovaným upozorneniam sa na cestách stále stretávame s vodičmi, ktorí si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,“ upozornila polícia. Práve preto sú podľa nej policajti neustále na cestách a vykonávajú kontroly, ktorých cieľom je odhaliť nezodpovedných vodičov a predovšetkým predchádzať tragickým následkom ich konania.
„Alkohol ani návykové látky za volant nepatria. Nehazardujte so svojím životom ani so životmi ostatných účastníkov cestnej premávky. Jazdite zodpovedne a bezpečne,“ vyzvali vodičov policajti.