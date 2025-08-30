< sekcia Regióny
Polícia dokumentovala nehodu v Nitre, účastníkom mal byť riaditeľ SIS
Oboch účastníkov dopravnej nehody podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.
Autor TASR
Nitra 30. augusta (TASR) - Nitrianska krajská polícia v sobotu predpoludním dokumentovala dopravnú nehodu v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Podľa informácií TV Joj mal byť účastníkom nehody aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar.
„Okolnosti, miera zavinenia a presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Oboch účastníkov dopravnej nehody podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie, ktoré jej následne jednorazovo ošetrili v nemocnici.
