Polícia dokumentuje nehodu na zastávke Zochova, vyzýva na opatrnosť

Bratislava 3. októbra (TASR) - Policajti v centre hlavného mesta naďalej dokumentujú okolnosti nočnej tragickej nehody na zastávke Zochova. Vodičov vyzývajú na opatrnosť. Bratislavskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti.



"Apelujeme na verejnosť, aby pri prejazde miestom tejto udalosti zvýšili svoju pozornosť a opatrnosť, pretože premávka bude usmerňovaná policajtmi v smere od Hodžovho námestia na Most SNP do jedného jazdného pruhu," uviedli policajti. Občanov vyzvali, aby na presun do Petržalky, ak je to možné, využili alternatívnu trasu.



V centre Bratislavy narazilo v nedeľu (2. 10.) krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si podľa záchranárov vyžiadala štyroch mŕtvych a šesť zranených. Polícia žiada svedkov tragickej nehody v centre Bratislavy, aby sa jej prihlásili.