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Polícia dokumentuje nehodu pri Senci, premávka je obmedzená
Premávka je v tomto úseku aktuálne obmedzená v jednom jazdnom pruhu, pričom dopravní policajti premávku usmerňujú.
Autor TASR
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Kráľova pri Senci 6. júna (TASR) - Seneckí policajti v sobotu popoludní dokumentujú dopravnú nehodu na ceste prvej triedy číslo 62 medzi Kráľovou pri Senci a Sládkovičovom. Premávka je obmedzená. Jedno z áut skončilo v priekope, dvaja ľudia sa ľahko zranili. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Premávka je v tomto úseku aktuálne obmedzená v jednom jazdnom pruhu, pričom dopravní policajti premávku usmerňujú. Vodičov žiadame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a trpezlivosť,“ uviedol Szeiff. Dodal, že k nehode došlo krátko pred 13.00 h.
„Premávka je v tomto úseku aktuálne obmedzená v jednom jazdnom pruhu, pričom dopravní policajti premávku usmerňujú. Vodičov žiadame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a trpezlivosť,“ uviedol Szeiff. Dodal, že k nehode došlo krátko pred 13.00 h.