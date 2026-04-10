Polícia: Doprava na diaľnici D1 a priľahlých cestách je plynulá
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Doprava na diaľnici D1 a priľahlých cestách je aktuálne plynulá a je bez výrazných obmedzení. TASR o tom informoval bratislavský krajský hovorca Lukáš Pecek.
Od štvrtkového večera (9. 4.) aj počas celého piatka monitorujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave dopravno-bezpečnostnú situáciu v cestnej premávke v súvislosti s uzavretím diaľnice D1 v smere do Bratislavy. „Na miestach, kde si to situácia vyžaduje, aj naďalej prijímame opatrenia s cieľom zabezpečiť plynulosť hlavného obchádzkového ťahu a zmiernenie dopravných komplikácií,“ dodal Pecek.
Diaľnica D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté piesky je od štvrtkového večera uzavretá. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (12. 4.) večera. V opačnom smere, z Bratislavy, zostane doprava nezmenená. Dôvodom uzávery je presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice.
