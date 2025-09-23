Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. september 2025Meniny má Zdenka
< sekcia Regióny

Doprava v centre Bratislavy môže byť večer obmedzená pre zhromaždenie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cestnú premávku budú počas celého zhromaždenia riadiť dopravní policajti a podľa vývoja operatívne prijímať opatrenia.

Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Doprava v centre Bratislavy môže byť v utorok večer obmedzená pre verejné zhromaždenie. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„V nadväznosti na verejné zhromaždenie, ktoré sa bude konať na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujeme vodičov, že v čase trvania zhromaždenia môže dôjsť k obmedzeniu premávky v priľahlých uliciach Námestia Slobody (Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica, Imricha Karvaša),“ upozornila Šimková.

Dodala, že cestnú premávku budú počas celého zhromaždenia riadiť dopravní policajti a podľa vývoja operatívne prijímať opatrenia. „Touto cestou občanov žiadame, aby počas verejného zhromaždenia rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom,“ poznamenala.

.

Neprehliadnite

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?