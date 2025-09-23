< sekcia Regióny
Doprava v centre Bratislavy môže byť večer obmedzená pre zhromaždenie
Cestnú premávku budú počas celého zhromaždenia riadiť dopravní policajti a podľa vývoja operatívne prijímať opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Doprava v centre Bratislavy môže byť v utorok večer obmedzená pre verejné zhromaždenie. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„V nadväznosti na verejné zhromaždenie, ktoré sa bude konať na Námestí Slobody v Bratislave, upozorňujeme vodičov, že v čase trvania zhromaždenia môže dôjsť k obmedzeniu premávky v priľahlých uliciach Námestia Slobody (Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica, Imricha Karvaša),“ upozornila Šimková.
Dodala, že cestnú premávku budú počas celého zhromaždenia riadiť dopravní policajti a podľa vývoja operatívne prijímať opatrenia. „Touto cestou občanov žiadame, aby počas verejného zhromaždenia rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom,“ poznamenala.
