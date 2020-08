Dopravná nehoda na horskom priechode Dargov sa skončila so zraneniami

Košice 18. augusta (TASR) – Ťažké zranenia utrpela 26-ročná vodička pri pondelkovej (17. 8.) dopravnej nehode, ku ktorej došlo na horskom priechode Dargov v katastri obce Košický Klečenov v okrese Košice-okolie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Košice Jana Mésarová s tým, že ďalší vodič utrpel ľahké zranenia.



Podľa doterajších zistení vodička viedla vozidlo značky Škoda Fabia smerom z Košického Klečenova na Sečovce. „Za daždivého počasia pri prejazde pravotočivou zákrutou na horizonte Dargovského priesmyku stratila s vozidlom balans a prešla do protismeru, kde ľavou stranou narazila do vozidla značky Škoda Octavia,“ spresnila s tým, že to po zrážke narazilo do zvodidiel. Auto mladej vodičky sa po náraze otočilo, pokračovalo v šmyku a vošlo do jazdnej dráhy ďalšiemu autu. Jeho vodič utrpel ľahké zranenia. Aj tieto dve vozidlá skončili vo zvodidlách.



U dvoch vodičov požitie alkoholu nezistili. Mladej vodičke odobrali krv, ktorú podrobia toxikologickému vyšetreniu. Materiálne škody na autách predbežne vyčíslili na viac ako 20.000 eur. „Presná príčina dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala Mésarová.