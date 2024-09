TRAGÉDIA V MICHALOVCIACH: Pri nehode prišiel o život 23-ročný muž

Lastomír 18. septembra (TASR) - Pri stredajšej dopravnej nehode v Michalovskom okrese prišiel o život 23-ročný vodič osobného auta. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky.



"Po prejazde pravotočivej zákruty zišiel z cesty do priekopy, následne ešte vozidlo v jazde pokračovalo po priekope a zastavil ho až náraz do stromu," doplnila hovorkyňa s tým, že na miesto priletela aj posádka leteckých záchranárov, no zranenia, ktoré muž utrpel, boli natoľko vážne, že im na mieste podľahol.



Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Či bol nebohý vodič pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí nariadená pitva.



"Po ukončení obhliadky miesta dopravnej nehody bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," uviedla Ivanová s tým, že príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.