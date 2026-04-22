Tragická nehoda v Prešove: Vodič autom zachytil chodca
V dôsledku zrážky chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.
Autor TASR
Prešov 22. apríla (TASR) - Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v utorok (21. 4.) po 23.00 h na Petrovianskej ulici v Prešove, si vyžiadala život 48-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž kráčal po neosvetlenom úseku cesty, pričom nemal na sebe žiadne reflexné prvky. Autom ho zachytil 23-ročný vodič nákladného vozidla.
„V dôsledku zrážky chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Vodič bol podrobený dychovej skúške, ako aj testu na prítomnosť iných omamných látok, výsledky boli v oboch prípadoch negatívne,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a skúma všetky okolnosti tejto tragickej udalosti.
„V dôsledku zrážky chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Vodič bol podrobený dychovej skúške, ako aj testu na prítomnosť iných omamných látok, výsledky boli v oboch prípadoch negatívne,“ uviedla Ligdayová.
Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a skúma všetky okolnosti tejto tragickej udalosti.