Tragická nehoda v Prešove: Vodič autom zachytil chodca

Snímka z miesta tragickej nehody. Foto: FB Polícia SR - Prešovský kraj

V dôsledku zrážky chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.

Autor TASR
Prešov 22. apríla (TASR) - Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v utorok (21. 4.) po 23.00 h na Petrovianskej ulici v Prešove, si vyžiadala život 48-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž kráčal po neosvetlenom úseku cesty, pričom nemal na sebe žiadne reflexné prvky. Autom ho zachytil 23-ročný vodič nákladného vozidla.

„V dôsledku zrážky chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Vodič bol podrobený dychovej skúške, ako aj testu na prítomnosť iných omamných látok, výsledky boli v oboch prípadoch negatívne,“ uviedla Ligdayová.

Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a skúma všetky okolnosti tejto tragickej udalosti.



