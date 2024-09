Zachytil chodcu a narazil do plota, pri nehode zahynul 75-ročný muž

Staškov 1. septembra (TASR) - Život 75-ročného muža si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v sobotu (31. 8.) večer na ceste II/487 v obci Staškov v okrese Čadca. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Osemnásťročný vodič automobilu Volkswagen Golf zachytil z doposiaľ nezistených príčin 75-ročného muža prechádzajúceho cez cestu mimo priechodu pre chodcov. Vodič následne s vozidlom narazil do oplotenia rodinného domu. Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.



"Vodič utrpel zranenia vyžadujúce si jeho prevoz do nemocnice, kde bol nariadený odber krvi na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok. U nebohého bola nariadená pitva. Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá," doplnila hovorkyňa s tým, že príčiny nehody vyšetruje polícia.