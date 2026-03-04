< sekcia Regióny
Dopravné nehody v Trenčianskom kraji si tento rok vyžiadali tri životy
Piatim vodičom v TSK namerali policajti v dychu alkohol, traja nafúkali viac ako jedno promile.
Autor TASR
Trenčín 4. marca (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa minulý týždeň stalo desať dopravných nehôd. Nikto pri nich neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Vyplýva to z informácií odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Piatim vodičom v TSK namerali policajti v dychu alkohol, traja nafúkali viac ako jedno promile. Štyria vodiči jazdili pod vplyvom návykovej látky. Policajti tiež zistili alkohol u 14 nemotorových účastníkov cestnej premávky. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Od začiatku roka sa na cestách TSK stalo 66 dopravných nehôd, medziročne ich počet klesol o 18. Zomreli pri nich traja ľudia (medziročný pokles o jedného). Ťažké zranenia utrpela jedna osoba, čo je o deväť menej, ako v rovnakom období minulého roku.
Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 1658 dopravných nehôd (medziročný nárast o 139). Zomrelo pri nich 32 ľudí, čo je o šesť viac ako v rovnakom období roku 2025.
Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo šesť ľudí. Najmenej obetí, jednu, si vyžiadali nehody v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
