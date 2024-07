Dopravné obmedzenia pod Strečnom sa začnú 5. augusta

Žilina 31. júla (TASR) - Dopravné obmedzenia na ceste I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou spôsobené sanáciou svahu na kilometrovom úseku cesty začnú platiť od pondelka 5. augusta. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Upozornila, že počas pracovných dní bude premávka v úseku km 471,400 - 472,400 obmedzená do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. "Počas víkendov bude komunikácia úplne uzavretá od soboty 7.00 h do nedele 19.00 h. Výnimku tvorí sobota 10. augusta, keď sa uzávera začne až o 14.00 h," uviedla polícia.



Tá avizuje, že v kritickom úseku bude dopravu v prípade potreby usmerňovať. "Z dôvodu intenzity dopravy a predpokladanej tvorby kolón upozorňujeme motoristov na využívanie obchádzkových trás, ktoré budú dopravným značením vyznačené," dodala polícia.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Úplné uzávery úseku cesty I/18 sú naplánované na 10. - 11. augusta, 17. - 18. augusta, 24. - 25. augusta, 7. - 8. septembra, 14. - 15. septembra, 21. - 22. septembra a 28. - 29. septembra.