DOPRAVNÉ NEHODY: Je ich viac ako vlani, zahynulo už minimálne 95 ľudí

Bratislava 12. júna (TASR) - Počet dopravných nehôd v porovnaní s minulým rokom stúpol. Od začiatku roka do 29. mája zaevidovala polícia už 4756 nehôd. Vlani ich bolo v rovnakom období 3874. Vyplýva to z policajných štatistík zverejnených na webovej stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.



Z 95 tohtoročných obetí dopravných nehôd bolo osem motocyklistov, 25 chodcov a deväť cyklistov. Minulý rok bolo v tomto období obeti menej, 60. Ťažké zranenia utrpelo 284 ľudí.



K najväčšiemu počtu nehôd dochádza v Prešovskom kraji (800), najmenej incidentov na cestách evidujú v Trenčianskom kraji (407).



V 21. týždni pribudlo do štatistík 253 nehôd, pri ktorých zahynulo päť ľudí a ťažko sa zranilo 15 osôb.



Polícia už v súvislosti s nárastom nehôd zintenzívnila kontroly a informovala o viacerých dopravných akciách.