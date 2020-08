Dôverčivá žena uverila podvodníkovi, poslala mu vyše 50 000 eur

Bratislava 20. augusta (TASR) – Na dôverčivosť doplatila 54-ročná žena z Bratislavy. Podvodníkovi, ktorý ju kontaktoval s vymysleným emotívnym príbehom, zaslala na účet viac ako 50 000 eur. Dôverčivá žena tak prišla o svoje celoživotné úspory. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia, ktorá vyzýva na obozretnosť.



Podľa doterajších informácií kontaktoval ženu v júli neznámy muž cez sociálnu sieť. Mal sa jej predstaviť ako lekár pracujúci vo vojnovej zóne v Sýrii. Pod zámienkou, že ho chcú presťahovať do iného mesta, si u nej chcel uschovať peniaze a dokumenty, ktoré jej mal zaslať poštou do úschovy.



„Pod zámienkou zaplatenia potrebných poplatkov týkajúcich sa balíka mu žena zaslala na účet 53 850 eur," približuje polícia. Následne ju muž požiadal o ďalšie peniaze, to už však žena začala mať podozrenie, že ide o podvod, a kontaktovala políciu.



Polícia v tejto súvislosti upozorňuje ľudí, aby boli obozretní v prípade, ak ich niekto neznámy požiada o peniaze. „Ak vás neznáma osoba osobne alebo telefonicky kontaktuje a snaží sa pod rôznymi zámienkami získať od vás peniaze, bezodkladne kontaktujte políciu telefonicky na čísle 158 alebo osobne na policajnom oddelení," zdôrazňuje polícia.