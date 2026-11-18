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OKRADLI SUSEDA: Muž odišiel do kostola a prišiel o tisíce eur
Vyšetrovateľ obvinil oboch páchateľov z trestného činu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže.
Autor TASR
Poltár 18. novembra (TASR) - Polícia obvinila 43-ročného muža a jeho 22-ročnú partnerku, ktorí z domu svojho 77-ročného suseda v okrese Poltár ukradli približne 6000 eur. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Uviedla, že podľa doterajších zistení mali páchatelia využiť neprítomnosť majiteľa domu, ktorý v nedeľu (15. 11.) ráno odišiel do kostola. „Následne mali vniknúť na riadne oplotený pozemok, k domu pristaviť rebrík a po rozbití okna sa dostať dovnútra,“ objasnili policajti.
Dodali, že 22-ročná žena zostala vonku, dávala pozor a jej 43-ročný partner prehľadával interiér domu a ukradol finančnú hotovosť. Po návrate domov 77-ročný muž zistil, že sa stal obeťou krádeže a prípad oznámil polícii. „Ešte v ten istý deň večer skončili obaja podozriví v cele policajného zaistenia,“ zhrnuli policajti s tým, že sa im podarilo zaistiť aj časť ukradnutej hotovosti.
Vyšetrovateľ obvinil oboch páchateľov z trestného činu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže.
Uviedla, že podľa doterajších zistení mali páchatelia využiť neprítomnosť majiteľa domu, ktorý v nedeľu (15. 11.) ráno odišiel do kostola. „Následne mali vniknúť na riadne oplotený pozemok, k domu pristaviť rebrík a po rozbití okna sa dostať dovnútra,“ objasnili policajti.
Dodali, že 22-ročná žena zostala vonku, dávala pozor a jej 43-ročný partner prehľadával interiér domu a ukradol finančnú hotovosť. Po návrate domov 77-ročný muž zistil, že sa stal obeťou krádeže a prípad oznámil polícii. „Ešte v ten istý deň večer skončili obaja podozriví v cele policajného zaistenia,“ zhrnuli policajti s tým, že sa im podarilo zaistiť aj časť ukradnutej hotovosti.
Vyšetrovateľ obvinil oboch páchateľov z trestného činu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže.