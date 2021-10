Dvaja opití vodiči narazili do poklopov, každý na inom mieste

Partizánske/Považská Bystrica 19. októbra (TASR) – Dvaja vodiči v Trenčianskom kraji mali na dvoch rôznych miestach naraziť do kanalizačných poklopov. Obaja boli pod vplyvom alkoholu.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, v prvom prípade 30-ročný vodič v Partizánskom zišiel mimo cesty, kde na trávnatej ploche narazil do vyvýšeného poklopu mestskej kanalizácie. V jazde pokračoval až na najbližšiu križovatku, uprostred ktorej mal zostať stáť. V dychu mu policajti namerali 3,23 promile alkoholu.



Ďalší, 22-ročný vodič, mal v noci na parkovisku pred obytným domom v Považskej Bystrici naraziť do kanalizačného poklopu. Ten sa po náraze uvoľnil a poškodil ďalšie dve motorové vozidlá. Mladý vodič mal v dychu 1,17 promile alkoholu.



Polícia oboch obvinila z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.