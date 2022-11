HROZÍ IM TREST: Dvaja vodiči sa odmietli podrobiť vyšetreniu

Trenčín 2. novembra (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bude čeliť dvojica vodičov v Trenčianskom kraji. Muž a žena sa odmietli podrobiť lekárskemu vyšetreniu, ktoré by preukázalo, či boli v čase jazdy pod vplyvom drog, respektíve alkoholu. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



Tridsaťpäťročného vodiča zastavili policajti v stredu (1. 11.) popoludní v Dubnici nad Váhom. Na výzvu policajta sa dobrovoľne podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom merania. "Keďže však bolo zjavné, že je pod vplyvom omamných látok, súhlasil s vyšetrením vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Po príchode do nemocnice si to rozmyslel a odmietol sa podrobiť odberom a vyšetreniu krvi aj napriek tomu, že vyšetrenie by nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie," uviedla Krajčíková.



Ošetrujúca lekárka podľa nej skonštatovala, že vodič javí známy požitia omamných a psychotropných látok. "Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky ho následne obmedzila na osobnej slobode. O jeho treste bude rozhodovať trenčiansky okresný súd," doplnila.



Dychovú skúšku i lekárske vyšetrenie na alkohol odmietla 66-ročná vodička, ktorú policajti zastavili v stredu dopoludnia na Ulici A. Hlinku v Bánovciach nad Bebravou. "Žena jazdila zo strany na stranu. Podľa artikulácie a zhoršenej motoriky očividne javila známy požitia alkoholu," ozrejmila Krajčíková.



Vodičku policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ju do cely policajného zaistenia. O výške jej trestu bude rozhodovať bánovský okresný súd.