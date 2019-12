NABÚRALI OPITÍ: Dvaja Zvolenčania si pokazili vianočné sviatky

Zvolen 23. decembra (TASR) – Dvaja mladí Zvolenčania to v nedeľu (22. 12.) prehnali s alkoholom, jeden z nich skončil v policajnej cele. Informovala o tom v pondelok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"V nedeľu o 4.00 h 20-ročný Viliam na osobnom aute pri schádzaní z rýchlostnej cesty R1 v smere na Zvolen zaspal a narazil do zvodidiel. Dôvod jeho "únavy" bol jasný po vykonanej dychovej skúške. Nafúkal 1,02 promile alkoholu. Krátko po 12.00 h zasa 27-ročný Boris na Školskej ulici vo Zvolene narazil pred domom do zaparkovaného auta. Nafúkal 2,67 promile alkoholu. V policajnej cele teraz čaká na rozhodnutie sudcu o treste," uvádzajú policajti.