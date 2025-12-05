< sekcia Regióny
Muži v rukách polície: Jeden drogy predával, druhý ich rovno aj užíval
Staršieho z dvojice vyšetrovateľ obvinil z prečinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.
Autor TASR
Sobrance 5. decembra (TASR) - Z drogovej trestnej činnosti obvinil michalovský policajný vyšetrovateľ dvoch mužov zo Sobraniec, ktorých zadržali v stredu (3. 12.) počas rannej policajnej akcie. „Jednou z osôb bol 38-ročný muž z okresu Sobrance, ktorý po predchádzajúcej telefonickej dohode na vopred dohodnutom mieste predal pervitín druhej zadržanej osobe (35),“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Mladší z mužov mal časť pervitínu skonzumovať a časť mal pri sebe počas policajnej akcie.
Mladšieho muža obvinili z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky a bude stíhaný na slobode. Staršieho z dvojice vyšetrovateľ obvinil z prečinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.
Podľa zistení si 38-ročný muž minimálne od júna minulého roka sústavne a opakovane z rôznych, doposiaľ nestotožnených zdrojov zadovažoval metamfetamín (pervitín), ktorý následne ukrýval a prechovával v mieste svojho bydliska v Sobranciach. Tam pervitín pripravoval na distribúciu, podľa dopytu delil na konzumentské dávky a po predchádzajúcej dohode takto drogami zásoboval okresy Michalovce a Sobrance, aby z toho získal finančný prospech.
Potvrdila to podľa polície stredajšia akcia michalovských vyšetrovateľov a kriminalistov v súčinnosti so zásahovou jednotkou Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. „U oboch osôb boli vykonané domové prehliadky, osobné prehliadky, ale aj prehliadka motorového vozidla a nájdené boli viaceré veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, ale zaistené boli aj mobilné telefóny, SIM karty a rôzne predmety (papierové skladačky, plastový obal, plastové vrecúška), ktoré obsahovali bielu kryštalickú látku,“ uviedla Ivanová. Predbežné odborné vyjadrenie policajného kriminalistického a expertízneho ústavu potvrdilo, že taktiež išlo o látku s obsahom metamfetamínu. Celkové množstvo zaistenej psychotropnej látky bude známe po ukončení expertízy.
