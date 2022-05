OPITÍ A S AIRSOFTOVOU REPLIKOU: Mladíci sa na pumpe vyhrážali zabitím

Prievidza 23. mája (TASR) - Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí dvojici mladíkov, ktorí sa mali počas uplynulého víkendu na čerpacej stanici v Prievidzi so zbraňami vyhrážať dvom mužom. Policajti 20-ročného a 19-ročného muža obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Jeden z obvinených sa mal po predchádzajúcej slovnej potýčke mužovi vyhrážať zabitím s čiernou guľovou zbraňou. So zbraňou mal mieriť i na druhého muža. Druhý obvinený mal vytiahnuť kovový teleskopický obušok a hroziť ním obom poškodeným," opísali policajti.



Konanie obvinených vzbudilo u poškodených dôvodnú obavu o ich život a zdravie, preto kontaktovali políciu. "Oboch obvinených polícia zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia. S páchateľmi vykonali dychovú skúšku, pričom u jedného skončila s výsledkom 2,90 promile a u druhého 1,83 promile," doplnili policajti.



Polícia zistila, že jeden z obvinených mieril na mužov s airsoftovou replikou zbrane typu Glock 17. "V zmysle ustanovení trestného zákona, trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane, alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú," ozrejmila polícia.



Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prievidzi spracoval návrh na podanie obžaloby na obvinených a spisový materiál odovzdal prokurátorovi. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.