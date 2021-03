Dvojica si nechávala posielať drogy poštou, teraz čelí obvineniu

Bardejov 19. marca (TASR) – Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi čelí 30-ročná žena a 26-ročný muž z Bardejova, ktorí si zadovažovali drogy prostredníctvom poštových zásielok. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. O prípade TASR informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová.



"Obaja Bardejovčania spoločne po predchádzajúcej vzájomnej dohode s doposiaľ nestotožnenou osobou vykonali prevody finančných prostriedkov na dohodnutý účet, po čom im boli poštou omamné a psychotropné látky zaslané do miesta ich bydliska," priblížila s tým, že takúto činnosť mala dvojica realizovať minimálne od februára 2020. Drogy, prevažne pervitín, ktoré si takýmto spôsobom zabezpečila, mali slúžiť na vlastnú spotrebu a čiastočne i na prípadný predaj ďalším osobám. Obvinená žena tak konala aj napriek tomu, že bola za rovnakú protiprávnu činnosť právoplatne odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov.



"Polícia vykonala domovú prehliadku, pri ktorej bola zaistená obálka s obsahom bielej kryštalickej látky, digitálna mikrováha, injekčné striekačky so zataveným koncom, ako aj ďalšie veci, v ktorých bola buď biela kryštalická látka, alebo stopy po sušine rastlinného pôvodu," doplnila Ligdayová s tým, že obvinení sú momentálne umiestnení v cele policajného zaistenia. Krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby.