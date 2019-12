Žilinská polícia zatkla útočníkov, ktorí napadli muža na námestí

Žilina 21. decembra (TASR) - Žilinskí policajti do 24 hodín vypátrali dvoch mladých útočníkov, ktorí v piatok (20. 12.) skoro ráno napadli na Námestí A. Hlinku v Žiline 31-ročného muža. Dvojica už čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného formou spolupáchateľstva. Informovala o tom polícia v sobotu na svojej stránke na sociálnej sieti.



"Tridsaťjedenročného muža oslovil počas chôdze po námestí 21-ročný muž a došlo medzi nimi k slovnej potýčke, po ktorej mladší na staršieho zaútočil. Následne k nim prišiel 20-ročný muž, ktorý baterkou zasvietil napadnutému do tváre, čo ho oslepilo," uviedla polícia.



Prvý útočník poškodeného muža následne zhodil na zem a mladší z dvojice útočníkov ho zozadu bodol nožíkom do chrbta. "Prvý útočník ešte niekoľkokrát pokračoval kopmi do tela napadnutého muža. Napokon z miesta ušli," doplnili policajti. Napadnutému dvojica útočníkov podľa nich spôsobila zranenia, ktoré si vyžiadali okamžitý lekársky zákrok.



"Polícia do 24 hodín od oznámenia oboch aktérov vypátrala a boli obvinení zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného formou spolupáchateľstva. Vyšetrovateľ na oboch obvinených spracoval podnet na návrh na vzatie do väzby," dodala polícia.