Dvojica z Dunajskej Stredy vydierala účastníčku tragickej autonehody

Dunajská Streda 22. mája (TASR) - Zo zločinu vydierania spolupáchateľstvom sú obvinení dvaja muži vo veku 25 a 43 rokov z okresu Dunajská Streda. Vydierali 26-ročnú ženu, ktorá bola účastníčkou autonehody začiatkom roka v okrese Galanta, a žiadali, aby vedome ovplyvňovala priebeh vyšetrovania. Mala uvádzať iné okolnosti, než za ktorých k nehode došlo. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.



Pri nehode zahynul 20-ročný vodič Audi A6 a žena sa viezla ako spolujazdkyňa. Išlo o tragický náraz do stromu. Dvojica ženu kontaktovala krátko po nehode. "Pod nátlakom podala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu vraždy," uviedla Linkešová. Páchateľom mal byť šofér nejakého auta, o ktorom vyfabulovali, že malo naraziť do Audi A6.



O pár dní neskôr mala dvojica ženu prinútiť, aby podala trestné oznámenie aj na policajtov, ktorí nehodu vyšetrujú. "Dokonca ju odviezli aj na Úrad inšpekčnej služby, kde podala trestné oznámenie pre podozrenie z korupcie policajtov," opísala Linkešová. Žena pod nátlakom, že jej bude ublížené na zdraví a živote, mala vypovedať aj pred policajným vyšetrovateľom v Galante. Do zápisnice uviedla informácie, o ktorých vedela, že sa nezakladajú na pravde, a vedome obvinila z nehody inú osobu. "Muži ju mali neustále sledovať, zdržiavať sa v blízkosti jej bydliska, vyhrážať sa, že ak nebude nimi spolupracovať, ublížia nielen jej, ale aj celej jej rodine," uviedla hovorkyňa.



Policajti z Dunajskej Stredy preverili všetky okolnosti a na základe získaných dôkazov, ktoré zaistili aj pri domovej prehliadke podozrivých osôb, mužov obvinili, hrozí im strata slobody na štyri až desať rokov. "Na základe rozhodnutia súdu boli obaja obvinení eskortovaní cez víkend do výkonu väzby," doplnila Linkešová.