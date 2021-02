NESKUTOČNÉ, dvojica z Handlovej mala dvakrát vykradnúť rovnaký byt

Handlová 19. februára (TASR) – Policajný vyšetrovateľ z Prievidze obvinil z prečinu porušovania domovej slobody a prečinu krádeže 16-ročného mladíka a 30-ročnú ženu z Handlovej. Dvakrát vykradli rovnaký byt.



Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, obvinení sa mali 22. januára vo večerných hodinách vlámať do bytu v Handlovej a ukradnúť dva krovinorezy, sklenené dózy, šálky a iné veci.



Následne sa obvinení mali 30. januára vo večerných hodinách dostať do toho istého bytu cez už predtým vylomené dvere a z bytu mali odcudziť pračku a elektrický sporák. Krádežami spôsobili celkovú škodu vo výške 460 eur.



„V zmysle zákona hrozí obvineným trest odňatia slobody až do päť rokov,“ doplnil hovorca.