TANKOVALI ZADARMO: Dvojica si myslela, že im na to nik nepríde

Veľký Meder 1. decembra (TASR) - V cele policajného zaistenia skončili za krádeže benzínu 29-ročná žena a 24-ročný muž, obaja občania Maďarskej republiky. Viackrát natankovali palivo vo veľkých množstvách do auta a kanistrov, pri treťom pokuse o odchod bez zaplatenia ich chytila polícia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Prvý prípad riešili policajti vo štvrtok 18. novembra na čerpacej stanici v Medveďove. Počas obeda dvojica natankovala takmer 200 litrov do auta a plastových bandasiek. Tankovanie ukončili bez zaplatenia a odišli. Prevádzke spôsobili škody za 279 eur. Na druhý deň sa scenár krádeže opakoval na pumpe vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda. Na stojane číslo 4 odčerpali 233 litrov za 328 eur. Tretíkrát im už krádež nevyšla," uviedla hovorkyňa. V sobotu 27. novembra pristavili opäť auto Opel Astra na čerpaciu stanicu v meste Veľký Meder. Stihli natankovať 122 litrov do auta a do pripravených bandasiek. V kufri mali pripravených ešte ďalších osem kusov nádob. Tie už naplniť nestihli. "Majiteľ pumpy ich prekvapil a s hliadkou mestskej polície ich oboch obmedzili na osobnej slobode. Ak by krádež dokonali, prevádzku pumpy by okradli o viac ako 370 litrov nafty, čím by narobili škody za takmer 400 eur," doplnila Linkešová.



V zmysle platných zákonov im môže hroziť strata slobody až na dva roky.