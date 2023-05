Dvojicu vlamačov v Rakovej zastavil až varovný výstrel

Raková 15. mája (TASR) - Čadčianski kriminalisti zadržali v nedeľu (14. 5.) 33-ročnú ženu a 30-ročného muža z Českej republiky pri vlámaní do predajne potravín v Rakovej v okrese Čadca. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriely Kremeňovej dvojicu na úteku pred policajtmi zastavil až varovný výstrel.



Doplnila, že vlamači mali v skorých ranných hodinách poškodiť sklenenú výplň okna na predajni, vojsť dnu a odcudziť cukrovinky rôzneho druhu. "Pri vlámaní ich vyrušili čadčianski kriminalisti, ktorí zistili poškodenie sklenenej výplne. Dvojica sa dala na útek, nereagovala na viaceré výzvy, preto policajti použili varovný výstrel do vzduchu. K zraneniu žiadnych osôb nedošlo," uviedla Kremeňová.



Poverený príslušník Obvodného oddelenia (OO) PZ Čadca obvinil dvojicu z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. "Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.