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Dvojročný chlapec cestoval sám vo vlaku

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Polícia prijala správu o maloletom dieťati, ktoré v Bratislave samo nastúpilo do vlaku v utorok (21. 7.) popoludní.

Autor TASR
Trnava 22. júla (TASR) - Dvojročný chlapec cestoval sám vo vlaku smerujúcom z Bratislavy do Trnavy. Jeho mama tesne pred odchodom vlaku z Bratislavy spadla a nestihla doň nastúpiť. Policajti si chlapca prevzali na trnavskej železničnej stanici a po príchode ďalšieho vlaku ho odovzdali jeho mame. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Polícia prijala správu o maloletom dieťati, ktoré v Bratislave samo nastúpilo do vlaku v utorok (21. 7.) popoludní. „Po príchode na Železničnú stanicu Trnava si naše policajtky chlapčeka od zamestnankyne železníc prevzali a odniesli ho na policajné oddelenie. Tam počkal na príchod ďalšieho vlaku z Bratislavy, ktorým sa doviezla aj jeho mama a prevzala si ho od železničných policajtov,“ priblížila polícia.

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