VÝHRAŽNÉ E-MAILY: Poplach spôsobili v školách v Banskobystrickom kraji

Bratislava/Banská Bystrica 7. decembra (TASR) - Dve školy v Banskobystrickom kraji dostali výhražné e-maily. Polícia prijala oznámenie o ich doručení vo štvrtok, informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Prípadom sa podľa jej slov okamžite začali zaoberať príslušníci Národnej kriminálnej agentúry.



"Bezprostredne po hlásení prijala polícia bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť životy a zdravie žiakov a personálu. Na prípade intenzívne pracujeme, viac informácií verejnosti poskytneme, keď to procesná situácia dovolí," uviedla Bárdyová.



Hovorkyňa dodala, že v súvislosti s výhražnými e-mailmi stredným školám v Bratislavskom kraji z ostatných dní sa reálna hrozba teroristického útoku na inkriminovaných stredných školách, ktoré boli spomínané vo výhražných e-mailoch, zatiaľ nepotvrdila.



"Všetky zainteresované zložky polície sú aj naďalej v pohotovosti a intenzívne pracujú na zabezpečení eliminácie hrozby akýmkoľvek útokom na vybrané školy. Taktiež pokračujeme vo zvýšených bezpečnostných opatreniach až do ukončenia vyšetrovania týchto prípadov," dodala hovorkyňa.



Policajný zbor zároveň apeluje na rodičov, aby komunikovali so svojimi deťmi a vysvetľovali im následky šírenia poplašnej správy. Pripomína, že takéto neuvážené konanie má celospoločenský dosah a môžu si tým privodiť aj trestnoprávne následky.