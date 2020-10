VIDEO: Električka zrazila v Bratislave chodca, utrpel zranenia

Bratislava 30. októbra (TASR) - Vo štvrtok (29. 10.) zrazila električka staršieho muža na Karloveskej ulici v Bratislave. Utrpel ťažké poranenia. Dopravní policajti vyšetrujú okolnosti tejto nehody. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.



"Podľa informácií z miesta dopravnej nehody na zastávke Borská náhle vošiel do koľajiska a dráhy električky smerujúcej do centra mesta 72-ročný chodec," priblížili bratislavskí policajti. Dodávajú, že muž bol následne prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.







Dychová skúška u vodiča električky alkohol vylúčila. "Na zistenie prítomnosti alkoholu v tele chodca bol nariadený odber krvi," podotkli policajti. Presné príčiny, okolnosti aj miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.



V tejto súvislosti bratislavská polícia upozorňuje chodcov aj všetkých účastníkov cestnej premávky, že zákon ukladá chodcom povinnosť umožniť plynulý prejazd električiek na semaformi neriadených priechodoch. "Chodcov preto vyzývame, aby rešpektovali novelu zákona o cestnej premávke, ktorá jednoznačne definuje prednosť električky na priechodoch," uviedla polícia.