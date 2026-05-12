Polícia evidovala v BSK viacero vodičov pod vplyvom alkoholu
Zaznamenala aj štyri prípady, keď preukázaná hodnota alkoholu v krvi vodičov prekročila dve promile.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Polícia evidovala počas uplynulých dní v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Zaznamenala aj štyri prípady, keď preukázaná hodnota alkoholu v krvi vodičov prekročila dve promile. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Priblížil, že hodnota 2,56 promile alkoholu v krvi bola nameraná vodičovi v pondelok (11. 5.) poobede. Ako dodal, vodič počas jazdy po Galbavého ulici v Bratislave poškodil zaparkované vozidlá.
V ďalšom prípade bola policajná hliadka privolaná na parkovisko obchodného centra v obci Reca. Pracovník SBS tam podľa hovorcu spozoroval muža, zjavne pod vplyvom alkoholu, ako nasadol do auta a chcel na ňom odísť, v čom mu zabránil. Ako uviedol, policajti vodiča podrobili dychovej skúške a namerali mu 2,38 promile.
„V uvedených prípadoch boli vodiči obmedzení na osobnej slobode, eskortovaní na policajné oddelenia a po vykonaní potrebných úkonov bolo voči nim vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uzavrel Szeiff.
Polícia opäť pripomenula, že vodiči jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujú a ohrozujú nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale môžu spôsobiť aj majetkové škody.
