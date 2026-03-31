< sekcia Regióny
Polícia eviduje od začiatku roka v Trnavskom kraji 7 tragických nehôd
Autor TASR
Trnava 31. marca (TASR) - Polícia eviduje od začiatku roka 2026 na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sedem tragických dopravných nehôd. Je to o päť smrteľných nehôd viac ako v rovnakom období pred rokom. Aj preto pristúpila počas utorka k dopravnej akcii zameranej na dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V rámci akcie policajné hliadky zistili 84 priestupkov v doprave. V 81 prípadoch uložili blokovú pokutu, troch vodičov vyriešili napomenutím. Najčastejšie (47-krát) išlo o prekročenie maximálne povolenej rýchlosti. Sedemkrát uložili policajti pokutu za to, že osoby neboli riadne pripútané.
„Šesť vodičov sa počas jazdy venovalo mobilnému telefónu, šesť vodičov riešili pre zlý technický stav vozidla,“ doplnili. Policajné hliadky vykonali celkovo 165 dychových skúšok. Ani jeden účastník cestnej premávky nemal pozitívny výsledok.
