V Bratislave evidujú prípady rušenia nočného pokoja pyrotechnikou

Bratislava 21. decembra (TASR) - Bratislavská polícia eviduje viacero prípadov rušenia nočného pokoja používaním zábavnej pyrotechniky a petárd vo štvrtom bratislavskom okrese. V tejto súvislosti žiada verejnosť o spoluprácu, informuje o tom na sociálnej sieti.



"Doposiaľ evidujeme viacero telefonických oznámení zo strany občanov, ktoré policajti vždy bezodkladne po prijatí oznámenia preveria, avšak doposiaľ bezvýsledne," dodala polícia.



V prípade, že verejnosť spozoruje používanie zábavnej pyrotechniky alebo disponujú informáciami, ktoré by mohli policajtom napomôcť pri objasnení týchto skutkov, tak ich má bezodkladne kontaktovať na čísle 158. "Včasné nahlásenie tohto konania zvyšuje pravdepodobnosť objasnenia skutkov," podotkli policajti.



Upozornili, že za nerešpektovanie zákazu používania zábavnej pyrotechniky hrozí v blokovom konaní pokuta do výšky 33 eur a v správnom konaní do 500 eur.