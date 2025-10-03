< sekcia Regióny
Polícia eviduje v Trnavskom kraji za prvých osem mesiacov 786 nehôd
Autor TASR
Trnava 3. októbra (TASR) - Za prvých osem mesiacov tohto roka sa stalo na území Trnavského kraja 786 dopravných nehôd. Z toho 13 so smrteľným následkom. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
