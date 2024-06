V Bratislavskom kraji spôsobili opití vodiči viaceré nehody

Bratislava 17. júna (TASR) - Polícia eviduje viacero dopravných nehôd pre alkohol v Bratislavskom kraji. Taktiež počas víkendovej dopravno-bezpečnostnej akcii na hraničných priechodoch s Maďarskom a Rakúskom zaznamenali jeden prípad nelegálnej migrácie. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Počas víkendu policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave realizovali na hraničných priechodoch s Maďarskom a Rakúskom dopravno-bezpečnostnú akciu, v rámci ktorej bola u šiestich vodičov odhalená jazda pod vplyvom alkoholu a taktiež bol zaznamenaný jeden prípad nelegálnej migrácie," uviedla polícia.



Spresnila, že jeden z vodičov sa dopustil trestného činu ohrozenia návykovej látky po tom, ako mu bola v dychu nameraná hodnota alkoholu 2,42 promile. Ostatným vodičom pod vplyvom alkoholu bola zakázaná ďalšia jazda, zadržaný vodičský preukaz a budú prejednaní správnym orgánom.



Okrem vyššie uvedeného napríklad v okrese Senec narazil v nedeľu (16. 7.) vodič do samoobslužnej umyvárne, dychovou skúškou mu bolo zistených 1,38 promile. "Taktiež kontrola odhalila, že vodič má súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá na doživotie," priblížila polícia.



Ďalší vodič vo Viničnom prešiel pod vplyvom alkoholu do protismeru a narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia. Nafúkal 1,87 promile.



Medzi obcami Malé Leváre a Veľké Leváre skončil s prevráteným vozidlom na streche 64-ročný vodič. Dychovou skúškou mu zistili 2,31 promile.



"Všetci vodiči, u ktorých bola dychovou skúškou zistená prítomnosť alkoholu viac ako jedno promile, boli obmedzení na osobnej slobode. Taktiež im bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," doplnila polícia.



Apeluje na vodičov, aby v žiadnom prípade nejazdili pod vplyvom alkoholu. Tiež pripomína, že jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči zbytočne riskujú a ohrozujú nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky. Nebezpečnou jazdou možno spôsobiť aj majetkové škody.