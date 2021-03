Falošní kukláči prepadli byt v Trnave

Trnava 1. marca (TASR) – Päť mužov pod falošnou identitou policajných kukláčov prepadlo v Trnave byt a odcudzilo peniaze a šperky. Traja z nich už skončili vo väzbe, jedného policajti zadržali a po poslednom, 24-ročnom Tomášovi Jánovi Kučerovi, vyhlásili celoštátne pátranie. Za zločin lúpeže im všetkým hrozí strata slobody až na 12 rokov. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Podľa doteraz získaných informácií si pätica mužov vymyslela plán, ako získať finančnú hotovosť, prípadne iné veci. Dohodli sa na prepade a to tak, aby vyzeral ako policajný zásah. Jeden z nich najskôr navštívil poškodeného. Ďalší traja čakali zatiaľ vonku pred dverami. Pri odchode z bytu im umožnil, aby s kuklami na hlavách vnikli dnu," uviedla Antalová. V byte 'kukláči' pod hrozbou zbrane donútili muža a jeho priateľku ľahnúť si na zem. Prehľadali byt a našli kovovú skrinku, ktorú vytrhli zo steny a zobrali so sebou. Pri odchode ešte znehybnili muža putami a nastriekali do očí neznámy sprej. V kovovej skrinke si odniesli peniaze v rôznych menách a zlaté šperky. Škody boli odhadnuté na viac ako 10.000 eur. "Pri lúpežnom prepade sa nikto nezranil ani maloleté dieťa, ktoré bolo svedkom celej udalosti," doplnila Antalová.



Policajti operatívnou činnosťou krátko po skutku stotožnili páchateľov. Vyšetrovateľ všetkých mužov obvinil zo zločinov lúpeže, obmedzovania osobnej slobody a prečinu porušovania domovej slobody, formou spolupáchateľstva. Troch z nich, 37-ročného Petra, 26-ročného Michala a 36-ročného Jozefa stíha vyšetrovateľ na základe rozhodnutia súdu väzobne. Na 31-ročného Petra policajti spracujú podnet na návrh na väzbu. Po Kučerovi polícia naďalej pátra.



Tomáš Ján Kučera je 168 centimetrov vysoký, nosieva nakrátko ostrihané, tmavo plavé vlasy a má zelené oči.