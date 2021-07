POZOR NA PODVODNÍKOV: Falošní technici oberajú ľudí o tisíce eur

Bratislava 9. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí prostredníctvom telefonátu ponúkajú na diaľku pomoc s opravou počítača. Zneužívajú pritom meno známej počítačovej firmy. Po získaní prístupu k počítaču okrádajú svoje obete o tisíce eur. Telefonáty od podvodníkov radí polícia prerušiť a nerozprávať sa s nimi. Uviedli to na sociálnej sieti.



V rámci nahlásených prípadov predstavuje rekordná škoda v rámci SR takmer 18.500 eur. Ďalší muž prišiel o 2500 eur tak, že postupoval podľa pokynov podvodníka, ktorý mu na diaľku mal opraviť počítač. "Podvodník sledoval, čo muž robí, získal prístup do jeho mailovej schránky a do internet bankingu. Keď si podvodník pýtal poplatok vo výške 2500 eur, muž mu ho odmietol dať. Napriek tomu sa podvodníkovi podarilo získať túto sumu na viackrát v menších platbách," varovala polícia.



Polícii nahlásili aj prípad, keď podvodník nahovoril svoju obeť, aby si do počítača nainštalovala program Team viewer a do mobilu Team support, vďaka ktorým ju pripravil o 7689 eur. "V jednom prípade muž s podvodníkom telefonoval šesť hodín. Prišiel o 8000 eur," upozornili policajti. Ďalší muž neprišiel o 1499 eur len preto, lebo nemal skoro nič na účte.



Iná obeť prišla podľa polície o takmer 10.000 eur. "S páchateľom telefonovala niekoľko hodín. Podvodník mal nad jej počítačom kontrolu niekoľko dní. Obeť poslúchla, aby mala odložený telefón v inej miestnosti," upozornila polícia s varovaním, aby sa občania nedali nachytať.